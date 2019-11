F1: Vettel e Leclerc, dopo il pasticcio arriva l'ultima sfida

Dopo il pasticcio degli ultimi giri nel Gran Premio del Brasile, Sebastian Vettel e Charles Leclerc sono pronti a mettersi alle spalle il risultato negativo e guardano non solo all’ultimo Gran Premio, in programma ad Abu Dhabi nel prossimo fine settimana, ma anche alla prossima stagione della Ferrari: “Vogliamo terminare questa stagione positivamente, anche se sappiamo che i nostri rivali sono molto forti – ha dichiarato Vettel – mi aspetto una gara divertente“.

“Questo weekend è come un test per la prossima stagione – ha aggiunto il quattro volte campione del mondo -, perché molti team proveranno alcune nuove parti nelle prove libere del venerdì. Martedì e mercoledì, inoltre, lavoreremo tanto sulle gomme 2020 e 2021. Domenica, in ogni caso, penso che molti faranno una sola sosta” ha concluso poi Vettel.

Anche Leclerc guarda più in là del Gp in programma nell’Emirato: “Molti stanno pensando alle vacanze – ha detto – invece sono un po’ triste al solo pensiero che per qualche mese non sarò seduto in macchina, con l’adrenalina di un weekend di gara”.

“Di solito in questa corsa tutti spingono al massimo – ha aggiunto il monegasco -, perché la maggior parte dei piloti non ha più niente da perdere, poi il degrado delle gomme è uniforme e le gare di questo tipo sono interessanti. Non vedo l’ora di godermi quest’ultimo Gran Premio della stagione in Ferrari, pensando già all’anno prossimo“.

Senza riferimenti specifici al disastroso fine settimana brasiliano, il team principal Mattia Binotto ha lanciato la sfida anche per il Gp finale della stagione: “Questo weekend cercheremo di dare il massimo – ha dichiarato – per concludere la stagione con un risultato da ricordare. Il 2019 è stato un anno di rifondazione, con una squadra giovane nei rispettivi ruoli e Charles al suo primo anno con noi. Ci sono stati alti e bassi, soprattutto nella prima parte di stagione, anche se abbiamo mantenuto compattezza e voglia di reagire”.

“Nella seconda parte si è visto il nostro vero potenziale – ha proseguito Binotto -, con sei pole position consecutive e tre vittorie di fila, tra cui quella di Monza. Il secondo posto non sarà mai abbastanza per la Ferrari, stiamo già guardando avanti al grande lavoro che ci sarà da fare durante l’inverno per continuare a crescere. L’ambizione è quella di tornare più forti per essere all’altezza delle sfide che ci attendono”.

SPORTAL.IT | 26-11-2019 15:44