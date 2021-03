F1, Vettel: "Ecco dove l'Aston Martin è diversa dalla Ferrari"

Dopo aver effettuato i test in Bahrain come tutte le scuderie, è tempo di tracciare un piccolo breve bilancio di quanto vissuto al volante della nuova AMR21, vettura con cui Aston Martin e Seb Vettel, affronteranno il prossimo mondiale 2021 di Formula 1. Proprio il pilota tedesco, ha rilasciato un’intervista a Sky de., evidenziando come il pacchetto tecnico di quest’anno sia profondamente diverso rispetto a quello utilizzato con Ferrari nel 2020.

Le differenze secondo Vettel si concentrano maggiormente sul posteriore, aspetto che ovviamente lo costringerà ad adattare il proprio stile di guida. Tuttavia il potenziale della monoposto è molto buono e Seb è concentrato per cercare di raggiungere l’obiettivo, ovvero quello di giocarsi il terzo posto nel campionato costruttori con AlphaTauri, McLaren, Ferrari e Alpine.

“La tre giorni di test in Bahrain è stata interessante”, ha affermato il pilota tedesco. “Le condizioni della pista sono state abbastanza difficili, soprattutto a causa dello sporco. Si scivolava parecchio col posteriore. Nonostante questo, però, ritengo di avere imparato molte cose sulla monoposto. Ci sono cose a cui devo abituarmi, anche perché il comportamento del pacchetto è stato abbastanza diverso rispetto a quelli che ho avuto in passato, sia in frenata che in accelerazione. Anche lo sterzo è diverso. Dobbiamo sistemare alcune cose e c’è ancora molto lavoro da fare, ma in generale direi che siamo riusciti a raccogliere dati importanti che ci torneranno utili”.

OMNISPORT | 17-03-2021 15:27