F1: Vettel-Leclerc, insulti e figuracce. Ferrari pronta a punirli

Il rapporto tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc vive il suo momento più basso, e la Ferrari deve correre ai ripari il prima possibile. La tensione latente tra i due, arrivata a livelli altissimi dopo le due vittorie consecutive del monegasco a Spa e a Monza che hanno riacceso la competitività di un Vettel fino a quel momento piuttosto abulico, è esplosa definitivamente a Interlagos, con il contatto suicida che ha rovinato il Gran Premio della Ferrari e provocato un’altra brutta figura alla scuderia di Maranello dopo il flop di Austin.

Via radio i due se le sono data di santa ragione (Vettel: “Ho una foratura, cosa diavolo sta facendo Leclerc? Mi dispiace. Ho una foratura. Ma era proprio necessario? Che stronzata. È finita, non riesco a pilotare la macchina. Bel lavoro“) (Leclerc: “Ma mio Dio. Che diavolo è successo. Ma dai“), poi nel dopo gara si sono trattenuti per non peggiorare la situazione.

Chi invece non si è trattenuto per niente è stato proprio il team principal Binotto, che medita una punizione esemplare per rimetterli in riga, anche in ottica 2020: “Oggi i piloti erano liberi di gareggiare tra di loro. Il secondo posto costruttori era, in qualche modo, garantito, stanno lottando per la loro posizione nella classifica piloti. Però sono piccoli errori che si pagano come immagine, come squadra, con tutto il lavoro che si fa, e non va bene. In certe situazioni bisogna dare un segnale forte ai piloti, credo che lo faremo”.

Possibile che finisca la loro libertà di lottare, per non danneggiare ulteriormente la squadra e ritrovare una serenità almeno apparente. “Non ho ancora rivisto il video – ha detto Binotto -, non voglio farlo oggi per non trarre conclusioni errate. Prima del giudizio è importante che loro chiedano scusa al team“, ha tuonato.

“Quando abbiamo provato a dare ordini di scuderia siamo stati criticati, ora che li lasciamo liberi di battagliare verremo criticati comunque…”, è il suo sfogo.

SONDAGGIO: Chi vorresti cacciare tra Vettel e LeClerc? Vota qui

SPORTAL.IT | 18-11-2019 10:13