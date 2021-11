F1, Vettel: “Molte incognite a Losail”

17-11-2021 15:27

Dodicesimo posto in classifica piloti per Sebastian Vettel che guarda con qualche dubbio al prossimo Gp di Losail, terz’ultima prova del campionato del mondo di F1.

Archiviato l’11° posto in Brasile sul tracciato di San Paolo, il pilota tedesco della Aston Martin, ha analizzato le tante incognite del prossimo Gran Premio del Qatar, precisando come tutte le squadre affronteranno il fine settimana di Losail con pochi dati a propria disposizione.

Molto importanti saranno quindi le prove libere del venerdi, con il chilometraggio che servirà agli ingegneri per trovare il miglior set-up possibile in visita delle sessioni ufficiali del sabato e della domenica.

“Questo fine settimana correremo per la prima volta a Losail, in Qatar, ragion per cui saremo chiamati ad affrontare numerose in incognite”, ha affermato il tedesco al sito ufficiale dell’Aston Martin. “Possiamo contare su pochissimi dati raccolti, a parte le telemetrie del Messico e del Brasile. Sarà importante avere un venerdì produttivo, così da raccogliere quanti più dati possibili prima delle qualifiche del sabato e della gara della domenica”.

