F1, Vettel "prima" in Aston Martin e nuovo look: ironia social

Neanche a farlo apposta nel giorno in cui Carlos Sainz è sceso per la prima volta in pista con la Ferrari, peraltro la la SF71H guidata nel Mondiale di F1 del 2018, Sebastian Vettel ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura in Aston Martin. La scuderia che ha preso il posto della Racing Point in Formula 1 ha infatti pubblicato in un video le prime immagini del pilota tedesco alle prese con la prova sedile. Agli occhi attenti dei social però non è sfuggito il nuovo look di Vettel ed è partita un po’ di ironia in rete.

Vettel inizia l’avventura in Aston Martin

Dopo 5 anni di Ferrari, Sebastian Vettel ha chiuso col passato a Maranello, al termine di una stagione opaca e una querelle sul contratto che ha portato al divorzio annunciato addirittura prima del Mondiale 2020 peraltro, come detto, deludente. Ecco quindi l’Aston Martin come alternativa al ritiro del 4 volte campione del mondo che ha accettato con entusiasmo la proposta dell’ex Racing Point reduce da una buona stagione suggellata dalla vittoria di Perez al Sakhir.

Nel video postato dall’account ufficiale Twitter della scuderia si vede una macchina, ovviamente una Aston Martin, arrivare alla sede del team. Dall’auto scende un uomo che poi si vede essere Sebastian Vettel che con il suo inconfondibile casco ha effettuato le prove sedile, fondamentali per prendere le misure del tedesco in previsione della nuova monoposto.

Il nuovo look di Vettel e gli sfottò del web

Un Vettel “nuovo” in tutti i sensi quello che si è potuto vedere nel filmato della Aston Martin. Nuovo look per il pilota tedesco che si è presentato in sede della nuova scuderia con un capello cortissimo. Agli occhi attenti del pubblico non è sfuggita la vistosa stempiatura di Vettel. In molti, soprattutto in Italia, hanno sottolineato la cosa con qualche commento al limite tra ironia e sfottò: “Guidare una Ferrari per 5 anni non è stressante. Lo afferma Sebastian, 33 anni” scrive qualcuno, “Vettel vinceva solo con Newey. E quindi è diventato lui stesso Adrian Newey”; “Cosa ci fa il principe William di Cambridge nella macchina di Sebastian Vettel scusate?”; “Sebastian Vettel è improvvisamente entrato nella terza età”.

SPORTEVAI | 27-01-2021 20:54