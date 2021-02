F1, Vettel: "Sono molto motivato"

Dopo il doloroso addio alla Rossa, Sebastian Vettel è più motivato che mai a riprendersi la scena del circus dei motori da vero protagonista. La prossima stagione il pilota tedesco sarà impegnato in Aston Martin e in questi giorni di lavoro, appare molto motivato e desideroso di fare bene dopo le ultime difficili stagioni trascorse in Ferrari.

Mentre si attende di volare in Bahrain, dove sul tracciato di Sakhir dal 12 al 14 marzo si svolgeranno i test pre-stagionali, Vettel nel frattempo ha già iniziato a familiarizzare con la nuova squadra, facendo visita alla fabbrica di Silverstone dove ha fatto la prova sedile svolgendo anche lavoro al simulatore.

“Tutto quello che so è che sono molto motivato – ha dichiarato Vettel, citato da F1-insider – Ma una prima immagine della performance sarà disponibile solo durante i test del Bahrain. Prima di allora molte cose sono solo supposizioni”.

OMNISPORT | 17-02-2021 10:35