F1, Vettel: "Ultima gara a Spa? Me la sono goduta"

28-08-2022 18:14

Al termine del GP di Spa, Vettel ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “L’ottava posizione conquistata è un risultato solido; sono stato un po’ sfortunato al secondo pit stop finendo dietro Gasly e permettendo a Ocon di recuperare. Le cose poi sono migliorate e sono soddisfatto: puntiamo ad andare a punti in ogni Gran Premio, oggi è andata bene e ci siamo riusciti“.

“Ultima gara qui? Me la sono goduta, ma per esempio non ho affrontato l’Eau Rouge sapendo che sarebbe stata l’ultima volta: il meglio deve ancora venire“, ha concluso Vettel.