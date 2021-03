F1, Villeneuve: “Mercedes deve provare a vincere senza Hamilton”

Jacques Villeneuve, in una chiacchierata concessa ai microfoni di Canal Plus, ha parlato del binomio composto da Lewis Hamilton e la Mercedes, evidenziando come l’addio del britannico alla fine di questa stagione non sia uno scenario così impossibile da immaginare. In più aggiungiamoci il fatto che la W12 non pare – alla luce dei test effettuati in Bahrain settimana scorsa – esattamente performante per adesso e allora ecco che le strade tra il 7 volte campione del mondo e la Scuderia della Stella potrebbero dividersi.

Secondo Villenueve, i tanti successi degli ultimi anni hanno aiutato l’inglese a mettersi sotto le luci della ribalta, mentre hanno oscurato il gran lavoro tecnico svolto a Brackley.

Penso che Mercedes abbia raggiunto l’apice in termini di attenzione e prestigio”, ha dichiarato Jacques Villeneuve. “Vincere di nuovo con Lewis Hamilton nel 2022 non aggiungerebbe nulla a quanto di buono fatto fino da oggi”.

“Ovviamente non fa male vedere ancora l’inglese al volante della scuderia campione del mondo, ma agli occhi del pubblico sta crescendo la fama del sette volte iridato, non quella della squadra”, ha proseguito. “L’unica cosa che aiuterebbe Mercedes in questa circostanza è la vittoria con un pilota diverso da Lewis Hamilton”.

Sull’estensione annuale del contratto ha invece dichiarato: “E’ chiaro che le due parti non sono d’accordo. Per quanto ne sappiamo, Hamilton voleva lavorare meno per più soldi. Generalmente non funziona in questo modo”.

OMNISPORT | 25-03-2021 14:55