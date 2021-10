F1: Williams a caccia di conferme all’Istanbul Park

La scuderia della Williams va a caccia di riscontri importanti nel prossimo Gran Premio di Turchia, 16° prova del mondiale 2021 di Formula 1.

Intervistato dal sito ufficiale della squadra, Dave Robson ha parlato degli obiettivi di George Russell e Nicholas Latifi all’Istanbul Park, precisando come l’intera squadra voglia mostrare le buone performance sul bagnato anche in condizioni di asciutto, così da battagliare stabilmente per i piazzamenti all’interno della top 10.

“Il layout dell’Istanbul Park è uno dei migliori tra i circuito di nuova generazione”, ha affermato Robson. “Tuttavia l’anno scorso ci siamo trovati ad affrontare un fine settimana con poco grip, aspetto che ovviamente ha reso la gara abbastanza difficile. Quest’anno le previsioni meteo sono ragionevoli e i trattamenti apportati all’asfalto dovrebbero offrire una situazione diversa. Pirelli tra l’altro porta gomme già morbide rispetto all’anno scorso e questo chiaramente cambierà le carte in termini di strategie e lettura della gara”.

Sull’Istanbul Park ha aggiunto: “Sebbene curva otto sia quella più conosciuta e apprezzata dai piloti, uno dei tratti già difficili è quello del primo settore, con una serie di curve a media velocità che rappresentano una vera sfida per il settaggio della monoposto. Richiedono molto carico aerodinamico, oltre a coraggio e impegno da parte dei piloti. Si tratta di un mix di curve e rettilinei che potrebbero favorire i sorpassi”.

OMNISPORT | 07-10-2021 11:33