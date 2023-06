F1, Wolff: “A giorni il rinnovo di Hamilton con la Mercedes”

Non ci saranno colpi di scena e l'inglese continuerà con la marca tedesca: “A breve parleremo anche di soldi”

14-06-2023 15:35

Nessuna sorpresa o colpo di scena dopo tanto parlarne. Lewis Hamilton rinnoverà il suo contratto con la Mercedes: “E’ questione di giorni, non di settimane”. Queste le parole di Toto Wolff ai microfoni della Cnbc. Il sette volte campione del mondo di Formula Uno sembra dunque intenzionato anche a chiudere la carriera nella massima categoria automobilistica con le Frecce d’Argento.

Wolff ha proseguito: “Se ora dico una data e un’ora, poi a Montreal tutti chiederanno di quello. Stiamo ancora parlando, riceviamo questa domanda praticamente ad ogni gara. Abbiamo un rapporto così buono che temiamo il momento in cui dovremo parlare di soldi. Succederà presto”. Ma non saranno i soldi a far saltare il banco, di questo sono sicuri entrambe le parti.

Wolff racconta il tipo di rapporto che c’è con il 38enne: “Dal punto di vista della squadra, Lewis e la Mercedes si conoscono da molto tempo. Non ha mai corso per un marchio diverso dalla Mercedes. Io e lui siamo entrati insieme nel 2013, sono passati dieci anni e da un rapporto professionale siamo arrivati a un’amicizia. E’ stato un periodo meraviglioso. E’ la personalità più importante di questo sport, e dobbiamo tenercelo più a lungo possibile”.

Come detto, il mercato piloti dei big team resterà dunque praticamente congelato sino al termine della prossima stagione. Ricordiamo che Hamilton vedrà scadere il suo accordo con la Mercedes proprio quest’anno. L’unica casellina che potrebbe saltare sarebbe quella del messicano Sergio Perez, qualora la Red Bull vedesse prestazioni non all’altezza del potenziale della macchina e del compagno di squadra Max Verstappen.