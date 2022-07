F1, Wolff dà una mano a Binotto: "Vieni criticato comunque"

10-07-2022 10:59

La gestione dei piloti in casa Ferrari sta facendo molto discutere in Formula 1. Nella gara di Silverstone e nella Sprint dell’Austria, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati liberi di lottare fra loro. Questa la scelta di Mattia Binotto. E Toto Wolff, team principal Mercedes, non se l’è sentita di criticare il ferrarista.

“Il duello interno tra Leclerc e Sainz ha dato divertimento al pubblico, forse l’unico nella Sprint. Se lasciano i piloti combattere tra loro ci saranno critiche, perché la battaglia interna fa perdere tempo – così Wolff sulla scelta di Binotto -. Ma se avessero già preso una direzione verso uno dei due, avrebbero subito ancora più critiche. È una linea molto sottile”.