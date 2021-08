F1, Wolff: “Per Bottas e Russell buone opzioni anche senza Mercedes”

Durante la pausa estiva del campionato mondiale di F1, c’è naturalmente tempo per dedicarsi anche alle questioni extra pista come il mercato piloti.

Come ormai ventilato da più parti, uno tra Valtteri Bottas e George Russell dovrebbe affiancare Lewis Hamilton nel 2022, più probabilmente Russell promosso in Mercedes con Bottas che, dopo cinque anni da scudiero, è prossimo a lasciare la scuderia.

Secondo il punto di vista del team principal e comproprietario della scuderia di Brackley i due piloti avrebbero entrambi ottime opzioni sul futuro anche senza il tanto agognato sedile della Mercedes.

“George e Valtteri anche senza correre per la Mercedes avrebbero comunque più di una alternativa per rimanere in F1 con buone prospettive di competitività – le parole di Toto Wolff come raccolte da GPFans.com – Molte squadre sentono di poter essere veloci l’anno prossimo anche grazie al budget cap che vale per tutti e stanno lavorando da molto tempo sulla monoposto del 2022. Alfa Romeo e Williams non aggiornano le loro auto da un po’, pensando già all’anno prossimo. Qualsiasi sarà la nostra decisione Russell e Bottas avranno comunque ottime opzioni di carriera”.

Lo scenario più probabile è quello che vede Russell ormai prossimo al passaggio in Mercedes, annunciato già nei giorni del GP del Belgio, con Valtteri Bottas che dovrebbe firmare per l’Alfa Romeo, prendendo il posto del connazionale Kimi Raikkonen.

OMNISPORT | 17-08-2021 13:27