Imola porterà aggiornamenti: "Non sarà possibile colmare il mezzo secondo di distacco dalla Red Bull, ci sarà da lavorare in vista del 2024".

08-05-2023 18:40

Le Mercedes hanno tagliato il traguardo di Miami al quarto e sesto posto: George Russell e Lewis Hamilton hanno preso rispettivamente 33″ e 51″ da Max Verstappen, che ha regalato alla Red Bull la 5a vittoria di fila.

Toto Wolff, team principal della Casa di Stoccarda, predica calma, ma sa che gli aggiornamenti che saranno a disposizione per Imola serviranno solo a capire la strada giusta, non a colmare un divario imbarazzante: “Dobbiamo gestire le nostre aspettative, perché stiamo portando un pacchetto di aggiornamento che consisterà in una nuova carrozzeria, un nuovo fondo e una nuova sospensione anteriore, è un grande intervento; ci sarà molto da imparare, analizzando le simulazioni virtuali, dove il tempo sul giro è buono. A ogni modo nei miei quindici anni di F1 non è mai accaduto che all’improvviso venisse colmato un gap di mezzo secondo, per questo motivo dubito fortemente che questo possa accadere. Gli aggiornamenti di Imola saranno utili per capire cosa va bene e cosa bisogna migliorare,togliendo dal tavolo alcune variabili che non ci portano a capire la vettura; spero troveremo la giusta direzione da seguire per il 2024, la nostra monoposto è velenosa da guidare”.

Le ‘Frecce d’Argento’ hanno finora conquistato un solo podio (Hamilton in Australia) e subito un ritiro (Russell, sempre sul circuito di Albert Park): in nove occasioni sono andate a punti, ma, anche se è corpo a corpo con Aston Martin (+6) e Ferrari (-18), la Red Bull, come previsto dal giovane di casa, corre un campionato a parte: 224 punti a 96.