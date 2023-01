FA Cup: Tottenham avanti a fatica, eliminato il Newcastle

07-01-2023 21:54

Con la Premier League come di consueto ferma per l’Epifania, il calcio inglese dà spazio alla FA Cup. Addirittura 21 le partite del terzo turno giocatesi sabato 7, con in campo diverse squadre del massimo campionato.

Il Tottenham di Antonio Conte, in campo con una formazione largamente rimaneggiata, fatica per piegare il Portsmouth, nobile decaduta finita in First Division (la Serie C inglese) e sconfitto solo per 1-0. A segno il solito Harry Kane.

Fuori a sorpresa il Newcastle rivelazione della Premier, dove i Magpies navigano in piena zona Champions League: un’altra nobile decaduta, lo Sheffield Wednesday, anch’esso club di terza divisione, vince 2-1 grazie alla doppietta di Josh Windass.

Cinquina del Brighton di De Zerbi al Middlesbrough con doppietta di Alexis Mac Allister. Tra le squadre di Premier avanti anche Fulham, Leicester e West Ham, escono invece Nottingham Forest e Bournemouth, superate da Blackpool e Burnley, formazioni di Championship. Nell’unico confronto tra squadre del massimo campionato il Southampton vince 2-1 in casa del Crystal Palace, tradito dalla pessima giornata del portiere Guaita.