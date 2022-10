Fabio Quartararo: “Non ho più nulla da perdere"

20-10-2022 13:00

Penultimo appuntamento del campionato mondiale di Motogp. Il wekend di Sepang potrebbe regalare il nuovo campione iridato e l’alfiere del team Yamaha Factory ha la necessità di porre fine alla emorragia di punti nella quale è incappato, ovvero il doppio “zero” tra Buriram e Phillip Island.

Fabio Quartararo attuale campione del mondo in carica non ha intenzione di gettare la spugna: certo la seconda parte di stagione è stata a dir poco drammatica, sportivamente parlando, ma il pilota francese farà di tutto per tornare in vetta alla classifica generale, visto che ora si torva ad inseguire a 14 lunghezze di distanza rispetto al portacolori del team Ducati Factory.

“A Phillip Island le cose non sono andate bene. Adesso inizia un nuovo weekend in cui devo pensare a dare tutto e spingermi sempre al limite con una mentalità diversa. In questo momento della stagione non ho più nulla da perdere, quindi mi approccerò alla gara dando sempre tutto, sin da subito, per trovare i giusti cambiamenti per un set-up ottimale. Dovremo provarle tutte anche in aree mai pensate prima”.

“Diciamo che se Pecco è riuscito a portare a termine questa rimonta, posso farlo anche io. La seconda parte di stagione è stata orribile, lo so, ma ho ancora tempo di cambiarla e svoltare nelle ultime due gare. A Sepang poi, sono sempre andato bene e veloce”.