Fabio Quartararo vede il titolo: "Più bello di una vittoria"

Fabio Quartararo secondo e soddisfatto ad Austin: il centauro francese è finito davanti a Bagnaia ed è a un passo dal titolo. “È ancora più bello che una vittoria. Mi sento molto bene. Fisicamente è stato difficile, ma è davvero bellissimo vedere questo risultato e stare davanti a Bagnaia. Sono contento per avere incrementato il mio vantaggio in campionato”.

A Sky il pilota francese ha analizzato così la gara: “Io ho fatto di tutto per rimanere con Marquez perché dietro avevo un bel gruppo, ho fatto il mio massimo e abbiamo fatto un bel lavoro. Nei primi dieci giri ero al limite, poi è stato un po’ più semplice. Mi sento in controllo con la moto, con me stesso. Prima di iniziare mal di testa e mal di pancia, ma con questo secondo posto è andato tutto via. Il nostro punto forte è la staccata, di punti deboli ne abbiamo tanti“.

OMNISPORT | 03-10-2021 23:12