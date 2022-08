02-08-2022 12:14

L’approdo di Cesc Fabregas al Como è di sicuro l’evento dell’anno per il campionato di serie B, ma anche una notizia bomba per tutto il calcio italiano. Non stupisce, dunque, che anche un altro grande personaggio che attualmente milita nel campionato cadetto abbia voluto dare il benvenuto al centrocampista ex Barcellona, Chelsea ed Arsenal.

Il benvenuto di Buffon a Fabregas

Si tratta di Gianluigi Buffon, che nel corso della sua carriera ha sfidato più volte Fabregas, sia quando vestiva la maglia della Juventus che, soprattutto, quella della nazionale italiana. Buffon ha dedicato un tweet al collega catalano che, come lui, ha deciso di chiudere la sua brillante carriera in serie B.

La sfida a Fabregas

“Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta – ha scritto Buffon su Twitter, postando la foto di una sfida tra Italia e Spagna in cui lo si vede dare il cinque a Fabregas e taggando il calciatore catalano -. Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte Ps. Vediamo se riesci a segnarmi ancora”.

Tifosi impazziti per il tweet di Buffon

Il tweet dedicato da Buffon a Fabregas ha naturalmente scatenato le reazioni degli appassionati di calcio. “Il calcio, come lo amo”, commenta Luca nei commenti al tweet di Buffon. “Respect!”, aggiunge Bruno. Il tifoso juventino Gabry si complimenta con Buffon: “Grande Gigi, sei il migliore”. “Campione sul campo campione nella vita. Respect”, gli fa eco Emanu.

Federico, tifoso comasco, invece ironizza: “Scommetto che gli segna davvero”. Drew sottolinea la straordinarietà di un campionato cadetto che vanta due campioni del mondo in due squadre diverse: “Quest’anno la serie B è meglio della serie A”.

E Luthfi aggiunge: “Che bello vedere Fabregas in B, ma Buffon resta sempre il miglior giocatore di questo campionato”.