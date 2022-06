Fabregas non rinnova con il Monaco

18-06-2022 15:01

Dopo tre stagioni e mezza, delle quali l’ultima quasi completamente persa a causa degli infortuni, il 35enne centrocampista spagnolo Cesc Fabregas lascia il Monaco, con cui in carriera ha totalizzato 68 partite e 4 gol tra tutte le competizioni. Lo stesso club monegasco ha confermato che l’ex Arsenal, Barcellona e Chelsea non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. A livello internazionale Fabregas ha vinto una Supercoppa Europea e un Mondiale per club col Barça, mentre con la Nazionale è stato campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2008 e 2012.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE