29-12-2022 08:47

Scene da Far West nella sfida Detroit-Orlando. Al termine della maxi rissa, tre giocatori espulsi. L’episodio ha riportato alla mente Malice at the Palace del lontano 2004.

Detroit-Orlando, parte tutto da una spinta di Wagner

A 34″ dall’intervallo, è scoppiato il caos nella partita Detroit-Orlando, gara valida per la regular season NBA. Mo Wagner, giocatore di Orlando, decide, su una palla vagante, di usare le maniere forti ai danni di Killian Hayes.

Quest’ultimo, dopo essere finito tra le braccia dei suoi compagni, si rialza immediatamente e colpisce Mo Wagner con un pugno alla testa che pare tramortire il tedesco.

Tutti in campo, rissa terminata con tre espulsi

I giocatori della panchina di Orlando si lanciano in campo ed è Far West con spintoni da una parte e dall’altra. Gli arbitri impiegano diverso tempo per calmare le acque.

Pagano in tre, ovvero Mo Wagner (flagrant faul), giocatore dei Magic, Killian Hayes e Hamidou Diallo di Detroit. Tutti e tre espulsi. Per la cronaca, la gara è stata vinta dai Pistons (121-101 il finale, nonostante i 15 punti dell’italoamericano Paolo Banchero). Nel post match, Dwane Casey punta il dito contro gli arbitri: “Ho bisogno di una spiegazione su quanto è stato deciso perché io so che non puoi lasciare l’area della panchina e rendere la situazione ancor più complicata. Sono in questi casi che accadono brutte cose“, le sue parole riportate da ESPN.

Il ricordo della maxi rissa del 2004 al The Palace

Ovviamente quanto è accaduto a riportato alla mente di tanti la maxi rissa avvenuta, nel lontano 2004, al The Palace. In quel caso, oltre ai giocatori, vennero coinvolti anche i tifosi in quella che è considerata una delle pagine più tristi della storia dell’NBA.

Da capire quale sarà ora la reazione dell’NBA che, da sempre, è particolarmente severa in queste situazioni. La violenza non è mai stata tollerata dalla massima lega americana. Quanto accaduto a Detroit non è passato certamente inosservato.