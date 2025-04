Farfalle, Pashalieva nuova allenatrice: dopo il caso Maccarani la ritmica riparte dalla grande esperienza della bulgara

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un’allenatrice straniera per voltare pagina dopo il caso Maccarani: questa la scelta della Federazione Ginnastica Italiana che ha ufficializzato la bulgara Mariela Pashalieva come nuova guida tecnica delle Farfalle della ritmica.

Ritmica, Pashalieva nuova allenatrice delle Farfalle

Si chiama Mariela Pashalieva la nuova allenatrice delle Farfalle: la FederGinnastica ha ufficializzato la nomina della 55enne bulgara ad head coach della nazionale di ritmica. Pashalieva inizierà la sua avventura il prossimo 5 maggio presso l’Accademia Internazionale di Desio. Il suo primo appuntamento ufficiale saranno gli Europei di Tallin, in Estonia, in programma a giugno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’esperienza di Pashalieva per le Farfalle

Il presidente della FederGinnastica Andrea Facci ha dunque scelto un profilo di grande competenza ed esperienza professionale per ripartire dopo il caso Maccarani. La Pashalieva è cresciuta nella Cska di Sofia, società che ha formato un gran numero di talenti della ritmica: entrata giovanissima nella nazionale bulgara guidata dalla leggenda Nesha Robeva, nel 1988, a 18 anni, Pashalieva vinse gli Europei di Helsinki. Una volta terminata la carriera da atleta, Pashalieva è rimasta a lavorare per la Bulgaria come parte dello staff tecnico della Bulgaria dal 2005 al 2012.

Farfalle, la scelta per dimenticare Maccarani

Con la nomina di Pashalieva la FederGinnastica spera di mettersi definitivamente alle spalle il caso legato a Emanuela Maccarani, per 30 anni direttrice tecnica delle Farfalle, allontanata in seguito ad un’inchiesta su presunti abusi e maltrattamenti nei confronti di ex atlete della nazionale.