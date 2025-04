Ritmica, Farfalle senza pace: Duranti e i battiti accelerati dopo la miocardite, per Maccarani "fa niente"

Uno scandalo al giorno: dai commenti sessisti del neo presidente Facci a Raffaeli lasciata in mutande per gli errori in allenamento, fino alle nuove rivelazioni sull'ex dt.

Non c’è pace sulle Farfalle e sulla ginnastica ritmica azzurra: si viaggia ormai al ritmo di uno scandalo al giorno. Man mano che si passano in rassegna, pagina per pagina, le intercettazioni della Procura di Monza sull’inchiesta per abusi e maltrattamenti denunciati da alcune atlete, si scovano retroscena via via più scioccanti. L’ultimo in ordine di tempo, pubblicato sulle pagine del quotidiano La Repubblica, riguarda l’ex direttrice tecnica Emanuela Maccarani, recentemente silurata dall’incarico.

La miocardite di Agnese Duranti prima delle Olimpiadi

L’episodio è emerso da un’intercettazione del 7 novembre 2023, più di un anno dopo le prime denunce. E coinvolge – suo malgrado – Agnese Duranti, una delle straordinarie ragazze della Nazionale che di lì a pochi mesi avrebbe conquistato una fantastica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Duranti, come le compagne, si stava allenando proprio in vista del cruciale appuntamento dei Giochi. Solo che qualche tempo prima s’era dovuta fermare per una miocardite, un’infiammazione del muscolo cardiaco che l’aveva costretta allo stop. Al rientro in pedana, il fattaccio.

Battiti accelerati per Duranti: frase choc di Emanuela Maccarani

La ginnasta aveva riottenuto l’idoneità dal Coni, ma si allenava con l’ausilio di uno speciale braccialetto che misurava i dati cardiaci e li trasmetteva in tempo reale a un’app del telefonino. L’invito del medico era di non sollecitare il cuore oltre un determinato numero di pulsazioni, ma l’allora direttrice tecnica Maccarani – come riportato da Repubblica – secondo un’ex ginnasta non sembrava dar grosso peso alla cosa. “Le dicevo ‘Manu è sopra’ (con riferimento ai battiti, ndr) e lei: ‘Eeh fa niente! Basta guardare sto cellulare, basta, basta’“. Testimonianza raccolta durante una conversazione tra l’ex atleta e l’assistente di Maccarani, Olga Tishina, che confermava tutto.

Ginnastica ritmica, povere Farfalle: uno scandalo al giorno

Il commento choc di Maccarani si aggiunge al processo per abusi e maltrattamenti che riguarda l’ex dt e fa seguito alla diffusione di altre intercettazioni choc: dai commenti sessisti tra i presidenti vecchio e nuovo della FederGinnastica, Tecchi e Facci, alle “punizioni” per gli errori commessi in allenamento a Fabriano, con atlete come Sofia Raffaeli lasciate in mutande. Il quadro che emerge non è certamente idilliaco per uno sport come la ginnastica ritmica. Povere Farfalle, costrette ogni giorno a finire in prima pagina non solo (o non tanto) per i successi conseguiti, ma per le vicissitudini patite.