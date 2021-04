Farris: "Sono il terzo incomodo tra i fratelli Inzaghi..."

Seconda presenza consecutiva da primo allenatore per Max Farris, che anche contro il Benevento dovrà sostituire Simone Inzaghi, ancora alle prese con il Coronavirus.

Dopo il successo in extremis sul campo del Verona la Lazio insegue un’altra vittoria per stare agganciata al treno della Champions League.

L’assenza di Simone fa però saltare l’atteso derby con il fratello Filippo, tecnico del Benevento.

Farris, che ha presentato la partita ai microfoni di Lazio Channel, c’ha scherzato sopra: “Sarebbe stato bello vedere insieme i fratelli Inzaghi. Mi sento il terzo incomodo, porterò sicuramente i saluti a Pippo”.

“Il mister sta meglio, stiamo solo aspettando il tampone negativo che speriamo arrivi presto. Visto che la squadra nel post partita di Verona gli ha dedicato la vittoria, speriamo di dedicargliene un’altra subito. Siamo sempre in contatto con lui”.

Poi, sulla squadra: “Stiamo bene, recuperiamo Lazzari e Correa e perdiamo Caicedo, ma in questa fase della stagione qualche assenza ci sta. In più nell’ottica delle tre partite in una settimana ci saranno delle variazioni. Il Benevento ha vinto cinque gare fuori casa e tra queste quella contro la Juventus. Ma noj dobbiamo vincere ad ogni costo”.

OMNISPORT | 17-04-2021 13:40