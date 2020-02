Fatal Verona: tifosi Juve infuriati trovano i colpevoli

Un fiume in piena. Sono i tifosi della Juventus che proprio non riescono a mandare giù il secondo boccone amaro nel giro di un paio di settimane. Bianconeri ancora sconfitti. Dopo Napoli la Vecchia Signora è caduta anche a Verona dove non è bastato il solito lampo nel buio di Cristiano Ronaldo, sempre in rete. La rimonta scaligera porta la firma di Borini e Pazzini. Ora Lazio e Inter possono attaccare il primato della Juve.

Sul banco degli imputati, a parte Ronaldo, ci vanno un po’ tutti ma soprattutto lui, Maurizio Sarri. Ancora una volta in questa stagione, nonostante il primato in classifica e la qualificazione Champions, rispunta l’hashtag #SarriOut e, come due settimane fa, tornano a farsi sentire le “vedove” di Allegri.

#SarriOut

“Sbaglierò, ma la cura Sarri ha provocato un rigetto – viene avanzata l’ipotesi – Questa Juve ha perso certezze senza acquistarne. E non vedo, sinceramente, vie d’uscita differenti dai colpi di genio di Sua Maestà CR7”. E c’è pensa ad Allegri: “Perdonate la trivialità, ma preferivo quando giocavamo dimm..da e a febbraio avevamo +10 sulla seconda”; “Sarri porterà il bel gioco, dicevano… Senza Ronaldo saremmo quarti ad essere generosi…”; “Mandate via Sarri finchè siamo in tempo”.

I tweet contro tutti

Non si salva quasi nessuno, è la Juve che sembra il fantasma di se stessa e c’è chi lo sottolinea: “Basta con l’idea che questa squadra, in serie A, sia la più forte, perché non é vero. Complimenti al Verona e al suo allenatore. Giocatori, allenatore e dirigenza della Juve, vergognatevi tutti!; “Ho sempre cercato di difendere tutto, nel limite del possibile, ma ora francamente mi mancano le forze. Non siamo una squadra, non abbiamo un 11 chiaro, siamo letteralmente a pezzi, senza capo ne coda, imbarazzanti”.

La difesa non va ma è la sola…

“2 sconfitte in 3 partite. Gioco pessimo, il solito e solo Ronaldo che convince ed illumina”; “23 gol subiti in altrettante partite. Perso punti contro Lecce, Sassuolo in casa e Verona. Già tre sconfitte, l’Inter ne ha persa solo una. Questi sono dati oggettivi, le conclusioni tiratele voi”; “bene.. ca..ate di Bentancurt poi di Pjanic e regaliamo l’1-1 poi ca..ata di Bonucci e regaliamo il rigore per il 2-1… molto bene…”; “Così si perde lo scudetto contro Moses e Young. Complimenti. Ma andate a zappare la terra va la. Schifo”.

SPORTEVAI | 08-02-2020 23:09