Federcalcio: "Mancini non ha ricevuto chiamate dal Napoli"

La Figc ha smentito ogni contatto fra il ct azzurro e il club di De Laurentiis, rispondendo così al Corriere dello Sport.

04-06-2023 13:23

Il Napoli non sta cercando Roberto Mancini. Questa la secca smentita della Federcalcio all’annuncio dato dal Corriere dello Sport in prima pagina su un contatto da parte del presidente Aurelio De Laurentiis con il ct azzurro per offrigli la panchina del suo club. Dopo la conquista dello Scudetto, a guidare la formazione partenopea non ci sarà infatti Luciano Spalletti nella prossima stagione.

Così la Federcalcio all’Ansa: “Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli”. Ogni contatto è stato dunque smentito dalla Figc, che ha poi precisato di aver “sentito in proposito il commissario tecnico, che ha un contratto in azzurro fino al 2026“.