Federica Pellegrini e i veleni su Jannik Sinner, Le Iene assicurano: "Martedì 6 maggio il servizio completo"

Dopo il giallo della mancata messa in onda subito dopo l'intervista del rosso di San Candido al TG1, stavolta nessun rinvio: la Divina dovrebbe scontrarsi con...Inter-Barcellona.

L’atteso servizio de Le Iene con Federica Pellegrini andrà in onda martedì 6 maggio in prima serata su Italia 1. Stavolta sul serio. Non dovrebbero esserci rinvii o cancellazioni, almeno a leggere le rassicurazioni dell’ufficio stampa del programma Mediaset. Nel comunicato di presentazione della prossima puntata dell’appuntamento con Veronica Gentili e Max Angioni, infatti, si dà ampio risalto alla messa in onda del servizio riguardante la Divina, con cui la “iena” Nicolò De Divitiis ha trascorso 48 ore a stretto contatto.

Federica Pellegrini, 48 ore con la iena Nicolò De Divitiis

“Nicolò De Devitiis è a Livigno per raccontare una Federica Pellegrini del tutto inedita, tra polemiche ed emozioni”, si legge nella nota del programma. “La super campionessa del nuoto internazionale, con una carriera inimitabile, costellata da medaglie olimpiche, record del mondo e da una fama che non riesce a scrollarsi di dosso. ‘Io ho sempre fatto un po’ i conti con questa nomea dell’antipatica, tu che mi seguirai per 48 ore vedrai sicuramente dei lati diversi’, dice Federica all’inviato. De ‘La Divina’, si scopriranno il suo lato più sfrontato, quello più competitivo e quello più segretamente affettuoso”.

La Divina tra Sinner, Schwazer, Ceccon e…Marco Masini

E ancora: “Con Nicolò Federica si toglie più di un sassolino dalle scarpe: risponde alle varie accuse dopo il caso Sinner, al dibattito sul doping di Schwazer, alle critiche che l’hanno dipinta come una ‘mangiauomini’, e affronta anche la polemica con Thomas Ceccon. Il discorso si sposta poi sul tema del doping in generale, su come viene percepita la sua immagine pubblica, spesso etichettata come ‘antipatica’, e Federica, commuovendosi fino alle lacrime, racconta il dolore e le sofferenze provate nel corso degli anni a causa di queste etichette e delle critiche subite. Il servizio si conclude con un momento liberatorio e autoironico: Federica che, cantando a squarciagola in macchina, interpreta ‘Bella Stronza’ di Marco Masini”.

Pellegrini-Le Iene, il giallo della mancata messa in onda

Le anticipazioni, a dire il vero, sono le stesse comparse sette giorni fa su vari organi di stampa. Sembrava certo che il servizio su Federica Pellegrini sarebbe stato mandato in onda martedì scorso, poi però è saltato tutto. E la concomitanza con l’intervista esclusiva di Jannik Sinner al TG1 è stata notata da moltissimi utenti sui social. In tanti hanno messo in relazione le due circostanze: le parole di Sinner, contenenti una implicita risposta ai “veleni” della Pellegrini, e la mancata messa in onda della clip con Federica su Italia 1. Dall’ufficio stampa del programma nessuna precisazione, nessun chiarimento. Solo la garanzia: stavolta il servizio sarà trasmesso sul serio. E andrà in concorrenza con un evento cult: Inter-Barcellona.