Federica Pellegrini e il flirt con Alberto Tomba: la Divina racconta tutta la verità

Federica Pellegrini in un'intervista a La Stampa fa chiarezza sulle voci di gossip e sul possibile - e mai confermato - flirt con Alberto Tomba, ex re dello sci.

19-12-2023 18:45

Sta per diventare mamma, il conto alla rovescia si avvicina alla conclusione. Metterà al mondo una bambina, di cui non ha voluto svelare il nome neppure a Diletta Leotta, che l’ha intervistata nel suo podcast. Federica Pellegrini, invece, ha parlato di molto altro nella chiacchierata con Giulia Zonca, pubblicata sul quotidiano La Stampa. Articolo molto interessante, in cui c’è spazio anche per una rivelazione curiosa, a proposito del possibile – e mai confermato – flirt con Alberto Tomba. Ecco che cos’ha detto la Divina.

Pellegrini-Tomba, Fede fa chiarezza sulle voci di gossip

Un compagno? No, solo un amico. Amicizia, per giunta, nata tardi. Così Federica ha liquidato le voci, che si rincorrono da anni, relative a una presunta liaison con l’ex campione di sci bolognese. Voci che, ovviamente, sono arrivate pure all’orecchio della Pellegrini e del marito Matteo Giunta. Alla domanda secca – “Un flirt passeggero con Tomba c’è mai stato?” – Fede ha risposto serafica: “No, la vera amicizia è scattata tardi. Io stavo quasi per ritirarmi, ero impegnata e nonostante qualche bislacco gossip Matteo non è mai stato geloso di lui. Quella gelosa sono io”.

Il club dei trascinatori: Tomba, Pellegrini, Rossi e Sinner

Con Tomba, del resto, la Pellegrini è nel ristretto “club dei trascinatori“, campioni – o ex campioni – simbolo delle proprie discipline sportive. Un club che comprende pure Valentino Rossi e che è pronto ad accogliere un’altra stella dello sport italiano, Jannik Sinner: “Alberto me lo ha annunciato. Mi ha fatto piacere sapere di esserci. Sinner è come Ceccon: quelli pronti che fanno tutto in progressione costante. Quando io salivo sul blocco poteva succedere di tutto, loro magari perdono, non sballano. Sinner farà meno fatica di noi, il tennis è mediatico, io e Alberto siamo partiti da nuoto e sci e diventati simbolo”.

La bambina in arrivo: le sensazioni di Federica Pellegrini

Nel corso dell’intervista a La Stampa, la Pellegrini ha parlato anche della gravidanza e soprattutto dell’attenzione spasmodica che il pubblico sembra avere per la nascita della sua bambina: ” Mi aspettavo che la gente si chiedesse quando sarei diventata mamma, non con tanta insistenza. Sono passata dal dover nuotare al dover figliare. C’erano messaggi invadenti sul profilo Instagram che fortunatamente si è automoderato con reazioni tipo ‘finitela'”. Con un’amara constatazione sull’arretratezza imperante: “In Italia c’è ancora chi vede la donna nella casella mamma“.