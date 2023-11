Femminicidio Giulia Cecchettin, Federica Pellegrini e la toccante promessa alla figlia che nascerà entro fine anno

L'ex campionessa di nuoto affida ai social il suo messaggio di denuncia contro la terribile notizia che ha sconvolto l'Italia in questi giorni e fa una promessa alla figlia che porta in grembo

20-11-2023 20:57

Federica Pellegrini, affida i social il suo messaggio dopo il caso di femminicidio che ha scosso l’Italia in questi giorni con l’uccisione di Giulia Cecchettin da parte dell’ex fidanzato, Filippo Turetta, fermato in queste ore in Germania. L’ex campionessa di nuoto dedica un pensiero di speranza e denuncia rivolgendo una promessa alla figlia che porta in grembo.

Federica Pellegrini colpita dall’uccisione di Giulia

Federica Pellegrini interviene sul doloroso ennesimo caso di femminicidio che ha colpito al cuore il nostro Paese. La triste storia di Giulia Cecchettin, uccisa in modo vigliacco dall’ex fidanzato, Filippo Turetta, non ha ovviamente lasciato indifferente l’ex campionessa del nuovo italiano, in dolce attesa della sua prima bambina, che su Instagram rivolge una promessa alla figlia.

La toccante promessa di Federica alla figlia

La Divina del nuoto posta tre scatti in ombra, con il tramonto alle spalle. Tre foto emozionanti, che fanno risaltare la silhouette premaman, accompagnate da un forte messaggio, anticipato da un cuore infranto per Giulia e chiuso da un occhiolino che palesa la voglia di scacciare i cattivi pensieri e donare alla promessa un po’ di speranza in un momento terribile, specie se vissuto da futura mamma:

Mai come oggi…. / Spero di riuscire / A proteggerti…. / A renderti forte…. / A insegnarti a saper scegliere… / Ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA ad ogni passo…. / Per tutto il resto ci pensa Papà tranquilla.

Applaude anche Diletta Leotta

Tanti gli applausi rivolti a Federica dai suoi follower, che inondano il post di cuori (c’è anche quello della presentatrice, Diletta Leotta, diventata mamma di una femminuccia, Aria, lo scorso agosto) e colgono l’occasione per condividere un pensiero per Giulia Cecchettin.

Quando nasce la figlia di Federica Pellegrini

Come rivelato qualche tempo fa, Federica e il marito, Matteo Giunta, sposato a fine estate 2022, avrebbero scelto di conoscere il sesso del nascituro fin dalla seconda ecografia. Già deciso il nome, ma l’ex campionessa di nuoto preferisce non rivelarlo prima del lieto evento in programma proprio in questo fine anno.