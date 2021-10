Federica Pellegrini e Matteo Giunta,fuga a Venezia con visita sospetta

27-10-2021 10:31

Senza lo schermo adottato prima di Tokyo 2020, Federica Pellegrini e Matteo Giunta palesano il loro affetto come una coppia qualunque. Baci, abbracci, risate davanti a un calice: le immagini che pubblica il settimane Chi ritraggono la coppia del nuoto durante una fuga romantica a Venezia, romantica destinazione per quanti – come Fede e Giunta – desiderano trascorrere una parentesi in un tempo e in luogo sospesi e che sta riprendendo a rianimarsi.

La nuova vita di Federica Pellegrini: vita da dirigente

Federica Pellegrini, che ha deciso di intraprendere un percorso impegnativo all’interno del CONI al quale desidera rendere merito e impegno ben oltre le indiscutibili qualità dimostrate, si mostra serena, estremamente sorridente con il suo compagno nonché allenatore, Matteo Giunta. Con lui ha trascorso le ore che l’hanno separata, in questa anni, dall’ultima vasca con la dovuta cautela, la solerte determinazione e il talento purissimo, assoluto che l’ha condotta in decenni di attività risultati mai toccati prima da un’atleta nel nuoto femminile e con una capacità di adattamento rara.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto sposi?

A Verona, dove vivono, Matteo e Federica si sono uniti con un obiettivo comune a livello agonistico e poi personale, per decidere quale sarebbe stata poi la loro vita insieme, un progetto comune che la campionessa ha descritto nella voglia di famiglia. E che non proprio casualmente potrebbe averli condotti a visitare, nella città lagunare, la chiesa di San Zaccaria. Una magnifica scelta, anche in fatto di cerimonia nuziale…

Nelle anticipazioni, il magazine rivela che i due starebbero trascorrendo una sorta di prova generale.

“Questa settimana su “Chi” , le foto esclusive della “luna di miele” che Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno trascorso a Venezia. La “Divina” e il fidanzato, che hanno ufficializzato il loro amore al termine delle Olimpiadi, si sono concessi un weekend romanticissimo tra passeggiate mano nella mano, calici di champagne con vista sul Canal Grande e… una visita segreta nella chiesa di San Zaccaria”.

Il matrimonio non è mai stato escluso da Federica Pellegrini, ma sicuramente l’aver chiuso la sua lunga e fruttuosa carriera agonistica ha aperto una prospettiva diversa, più incentrata per sua stessa ammissione sulla vita privata che la campionessa ha protetto strenuamente, dopo essere stata al centro del gossip per le sue relazioni da sempre.

Le scelte di Federica Pellegrini e il gossip

Da quando si legò a Luca Marin, ex di Laure Manadou, e poi a Filippo Magnini per il quale tornò ad allenarsi in Italia e che la vide costantemente sotto i riflettori, concorrendo a costruire una immagine attraente ma che, per una sportiva della sua levatura, ha significato non poter mai muoversi senza considerare questo fattore.

In effetti, di Matteo Giunta e della loro storia, Federica ha parlato riservando pochissime informazioni convinta di voler e poter proteggere il loro rapporto così, senza aggiungere ulteriori pressioni a figure intrecciate e sovrapposte. Adesso che quella fase iperbolica, inarrivabile e così contrastante di emozioni della sua esistenza si va chiudendo, c’è tempo e modo per pensare, con quel sorriso immortalato in foto, anche al matrimonio.

VIRGILIO SPORT