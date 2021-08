Olimpiadi, Giunta rompe il silenzio: promessa a Federica Pellegrini

Non ha mai cercato i riflettori, anzi. Ha svolto il suo lavoro di allenatore nell’ombra senza mai manifestare alcuna particolare attitudine per lo showbiz e anche sui social, che usa con una indubbia parsimonia, i suoi post sono un esempio di equilibrio tra sfera pubblica e privata. Matteo Giunta è il compagno di vita di Federica Pellegrini perché è ovvio che sia così, e non da quando la campionessa ha palesato e ufficializzato la loro relazione: Fede ha ritrovato un desiderio di normalità ora che si appresta ad uscire dalla vasca e dalla scena con una leggerezza differente.

E così anche Giunta che proseguirà, magari, il suo lavoro ma con una pressione molto distante da quella che si può azzardare ad immaginare complice l’unione con il personaggio Federica pellegrini, oltre all’atleta.

Il post su Instagram e la promessa a Federica Pellegrini

Su Instagram, Matteo ha rotto il silenzio a modo suo:

“Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile , mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ció che era tuo… sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…❤️”.

Il futuro di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Un messaggio di chiusura, per quanto attiene alla dimensione sportiva che ha combinato la loro vita pubblica con il privato che pure hanno tentato di tutelare oltre le serate, le cene, le presentazioni e gli impegni della Pellegrini sul versante collaterale. In questa sintesi di tanti anni di lotta e di piscina insieme, c’è il suggerimento neanche troppo latente di guardare oltre: arriverà per Federica l’auspicata carriera nelle istituzioni sportive, come desidera la stessa Pellegrini, o un futuro più defilato, meno esplosivo. Dedicato a un progetto comune, come sottintende Giunta, il quale non chiuderà la sua personale storia umana e professionale. Ma osserverà la Pellegrini da un nuovo punto di vista di osservazione, che preferirà Federica e i suoi obiettivi alla Divina.

VIRGILIO SPORT | 03-08-2021 16:48