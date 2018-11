Il centrocampista del West Ham Felipe Anderson ai microfoni del Daily Mail è tornato a parlare della Lazio: "Ero stanco della Lazio, quello che cercavo veramente era un progetto e una squadra che credessero in me al 100%".

Il brasiliano si sta mettendo in luce in Premier: "Quando ho saputo dell’interesse degli Hammers, è stato facile scegliere di andare via". Per lui finora 4 gol in 12 partite di campionato.

SPORTAL.IT | 23-11-2018 13:50