Felipe Massa: "Grande crescita di Sainz da inizio stagione ad oggi”

13-07-2022 15:47

Felipe Massa ha sempre nel cuore un grande pezzo di Ferrari. L’ex pilota della Rossa, nelle ultime, ore ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha voluto parlare delle qulità e dei miglioramenti di Carlos Sainz.

Il pilota brasiliano ha sottolineato l’ottima crescita mostrata da Carlos Sainz da un mese e mezzo a questa parte, evidenziando come lo spagnolo, gara dopo gara, stia cercando di ridurre il gap con le performance di Charles Leclerc.

Cresce il feeling con la F1-75 e di conseguenza migliorano i risultati in pista. Oramai Sainz è senza dubbio un pilota che sarà protagonista per la seconda fase del campionato del mondo.

“Il problema di Carlos Sainz in Austria non è stato tanto il ritiro per il problema alla power unit, bensì non essere riuscito a tenere il passo del compagno di squadra per tutto il fine settimana”, ha affermato il pilota brasiliano. “Nonostante questo però, bisogna dire che, dati alla mano, Carlos è migliorato parecchio da inizio stagione ad oggi.

E’ riuscito ad accorciare gran parte del gap che lo separava da Leclerc. Questa è una cosa molto positiva per la scuderia Ferrari perché in questo modo c’è la possibilità di avere due piloti che viaggiano nella direzione giusta”, ha concluso l’ex pilota brasiliano.