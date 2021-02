Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas: tutte in vetta a 48 punti

Serie A apertissima, così come la Ligue 1. Mentre in Premier, Liga, e Bundesliga si sta assistendo alla fuga delle capoliste, in Italia e in Francia la situazione è decisamente equilibrata. Mai però come il campionato turco, con tre squadre in testa al torneo con gli stessi punti.

Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas, le tre squadre più importanti di Istanbul, si stanno giocando il titolo alla pari, letteralmente. Una situazione venutasi a creare dopo che nel più sentito derby cittadino tra il Fener e il Gala, sono stati quest’ultimi ad ottenere i tre punti.

Ne ha approfittato anche il Besiktas, che ha superato il Konyaspor di misura agganciando i rivali in testa. Un campionato da seguire tutto d’un fiato, anche senza i tifosi allo stadio, la vera anima delle squadre turche, l’arma in più in campionato e sopratutto in Europa.

L’altra squadra di Istanbul, il Basakhsehir, ha invece pagato la tripla competizione: energie risucchiate dalla Champions League, in cui è arrivata quarta nella fase a gironi, e quartultimo posto in campionato ad un passo dalla zona incandescente, nonotante il ruolo di Campione di Turchia in carica.

Un campionato in continua ascesa quello turco, che tra le varie squadre può contare la più ‘italiana’ di tutte: nel Karagumruk, che spera di poter giocare in Europa League la prossima stagione, ci sono infatti un’infinità di ex giocatori della Serie A.

Anch’essa proveniente dall’area metropolitana di Istanbul, conta tra le sue fila Emiliano Viviano, designato capitano dopo il suo arrivo in Turchia, ma anche Fabio Borini, Lucas Biglia, Lucas Castro, Andrea Bertolacci, Cristóbal Jorquera ed Ervin Zukanovic.

Campionato a ventuno squadre, la Super Lig si concluderà come di consueto a maggio: tre mesi per eleggere la nuova regina di Istanbul e sopratutto di Turchia, con la sorpresa Alanyaspor, finalista nella Coppa di Turchia nella passata annata, a -7 e per ora tagliata dalla corsa alla gloria.

OMNISPORT | 07-02-2021 20:26