Fenerbahce, Mourinho: "Scelgo la formazione facendo testa o croce e andando in discoteca"

Lo Special One continua a non avere un rapporto idilliaco con la Turchia e risponde con ironia alle domande dei giornalisti su come sceglie l'11

Ovunque vada, lascia sempre dietro di sé qualche situazione che finisce per diventare virale o attirare l’attenzione. José Mourinho è fatto così, prendere o lasciare ed anche in Turchia se ne sono accorti presto. Lo Special One, che mai come in questa stagione ha mostrato il suo lato polemico e velenoso, è tornato ad essere al centro dell’attenzione dopo aver spiegato, in una conferenza stampa, il suo metodo per selezionare le formazioni iniziali del Fenerbahçe.

L’ironia di Mourinho

L’allenatore portoghese, dopo il successo per 4-1 contro l’Istanbul Basaksehir in Super Lig, si è soffermato un attimo a discutere di questo aspetto nella conferenza stampa post-partita ed ha fatto appello a tutta la sua ironia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Uno dei giornalisti presenti in sala stampa ha chiesto ha fatto una domanda precisa all’ex tecnico dell’Inter: “Hai utilizzato formazioni iniziali diverse in 31 partite. Qual è il motivo di questo continuo cambio di preferenze?”

Come sceglie la formazione lo Special One

Mourinho – che non è nuovo a uscite roboanti – ha spiegato la sua “metodologia” (con ironia) per selezionare i giocatori che scendono in campo titolari. ” Ho 25 monete e le lancio in aria . Giocano i giocatori rimasti al tavolo. Quelli che cadono vanno in panchina”. Per poi aggiungere: “Vado anche in discoteca nei fine settimana e mi diverto. È così che scelgo i miei undici titolari “.

José Mourinho, che in questa stagione è passato al Fenerbahçe, si è seduto sulla panchina del club turco per 52 partite da quando ha messo piede a Istanbul. Da allora, il portoghese ha vinto 32 partite in tutte le competizioni, raggiungendo una percentuale di vittorie vicina al 70%, registrando però anche 12 pareggi e 8 sconfitte.