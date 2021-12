Ferguson: "Sono stato in prigione, me ne sono pentito"

17-12-2021 11:57

Alex Ferguson, ex tecnico e leggenda del Manchester United, è tornato a parlare del suo passato difficile: “Ho deragliato. Ero sempre in giro. Ho cominciato ad uscire ogni venerdì anche le sere prima delle partite. Mio padre mi diceva ‘Dove vai?’ e io ‘esco, vado a ballare’ e lui ‘ma domani hai la partita’ e io ‘Sono tra le riserve e non significa molto, lo sai’. Così abbiamo litigato quando mi ha detto: ‘fa’ a modo tuo, vediamo cosa succede!’ Così non ci siamo parlati per due anni tra il 1961 e il 1963”.

Ferguson ricorda bene quando ha toccato il fondo: “Poi, una notte sono uscito e mi sono ubriacato. Sono finito in prigione, poi in tribunale e sono stato multato. Ero la pecora nera della famiglia. Mi è sempre rimasto in testa, questo momento. Me ne sono pentito. Con il contesto e l’educazione che avevo dietro le spalle, mi sono arreso”.

OMNISPORT