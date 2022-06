Fernando Alonso: "A Baku non ci sono margini di errore"

08-06-2022 19:59

Il pilota della Alpine Fernando Alonso ha parlato in vista del Gp d’Azerbaigian sul tracciato cittadino di Baku: “I circuiti stradali mi piacciono perché non ci sono margini di errore. Baku è una pista dove i sorpassi sono inoltre possibili. Nelle mie ultime tre gare sono riuscito a guadagnare diverse posizioni in gara, dunque è molto diverso da Monaco, qui le qualifiche non decidono la gara”.

“È una pista divertente – ha continuato l’asturiano -, ci sono curve ad alta e a bassa velocità oltre a un rettilineo molto lungo, per cui l’assetto deve essere ben preparato. Sarà interessante vedere come le vetture 2022 si adatteranno a questo circuito“.