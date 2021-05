Fernando Alonso: "Fiduciosi per sabato"

Fernando Alonso ha accolto con soddisfazione il suo quinto posto nella seconda sessione di prove libere a Barcellona. “È stato un buon venerdì per noi. Nel corso delle due sessioni ci siamo concentrati su qualche piccola novità che avevamo in serbo per questo fine settimana e abbiamo raccolto dati e informazioni utili a livello di assetto e per quanto concerne lo sfruttamento delle gomme”.

“Il bilanciamento della macchina è buono, possiamo essere soddisfatti di entrambe le sessioni e guardo alla giornata di domani con fiducia. Vedremo dove saremo in qualifica”.

OMNISPORT | 07-05-2021 20:41