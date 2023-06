Fernando Alonso finisce al centro del gossip per la giornalista Melissa Jimenez, ex di Marc Bartra

La presunta, nuova compagna di Fernando Alonso è una delle giornaliste di punta di DAZN che segue la Formula Uno

08-06-2023 17:38

L’eterno Fernando Alonso è al centro del gossip e non solo delle indiscrezioni relative al mercato piloti che, al pari di quello calcistico, non conosce davvero stagioni. A stuzzicare sarebbe la relazione che il pilota asturiano avrebbe intrapreso con un altro volto noto, la giornalista di DAZN Melissa Jimenez.

La loro storia sarebbe nata proprio nei box, considerata la professione intrapresa dall’inviata della piattaforma che segue la F1 curando retroscena, interviste con i protagonisti e quel che si cela dietro alla monoposto e alle scuderie.

Alonso allo scoperto al GP di Montecarlo

Durante il Gran Premio di Montecarlo, Alonso è stato anche visto discutere anche con la sua ex Andrea Schlager e pare che il problema fosse proprio la gelosia che la sua compagna nutre nei riguardi della giornalista, che viene indicata dai media spagnoli come la figura femminile accanto a lui da qualche mese. È il settimanale ¡Hola!, in particolare, a pubblicare uno scatto che ritrae i due a Garraf, vicino a Barcellona.

La foto datata aprile, risale alla comunicazione ufficiale della separazione da Andrea Schlager, dopo il Gran Premio d’Australia per motivazione che non sono state ufficializzate, anche se questa vicinanza tra i noi non è passata inosservata.

Fonte: IPA

Il week end in Costa Azzurra

Melissa Jimenez nel corso di un’intervista a Russell

Il settimanale riporta di alcuni eventi nel corso dei quali Melissa Jimenez e Fernando Alonso si sarebbero incrociati lontano dal paddock e dei passaggi offerti dal pilota alla giornalista sul jet privato, come quando, due settimane fa, i due avrebbero raggiunto la Costa Azzurra per trascorrere un fine settimana.

Una circostanza che è valsa come una conferma, anche perché la loro relazione non è stata ancora fermamente smentita, il che induce a credere che si stiano almeno frequentando.

Fonte: IPA

Chi è Melissa Jimenez

La giornalista Melissa Jimenez al lavoro

Melissa Jimenez non è un personaggio estraneo all’ambiente dei motori e dello showbiz spagnolo, per via della sua carriera televisiva e per il matrimonio con il calciatore Marc Bartra, difensore dei turchi del Trabzonspor.

Nata in Belgio 35 anni fa, si è poi trasferita a Barcellona quando aveva 2 anni. Il padre, Antonio, ora è il capotecnico di Aleix Espargaró, pilota di MotoGp dell’Aprilia: i motori, dunque, sono una cosa di famiglia e non un’occasione. Sua madre, Luciana Dionisio, invece è italiana.

La giornalista è laureata in Scienze della comunicazione e, dopo una parentesi radiofonica, ha iniziato a lavorare in televisione, prima a MarcaTv (dopo il trasferimento a Madrid) poi a Sky, in una trasmissione motociclistica.

Dopo questa esperienza, ha incominciato a lavorare nella newsroom di Mediaset Spagna dove è rimasta a lungo, ricoprendo diversi ruoli. Dal 2022, segue la Formula Uno per Dazn. Un anno di svolta anche per la vita privata: la giornalista e il consorte, nel gennaio di un anno fa circa, hanno annunciato la separazione.

VIRGILIO SPORT