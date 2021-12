Ferrari, Binotto: “Sarebbe un onore lavorare di nuovo con Todt”

10-12-2021 13:30

Oltre all’infinito duello tra Red Bull e Mercedes e tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, in Formula Uno tiene banco l’ipotesi di un ritorno in Ferrari di Jean Todt nel ruolo di superconsulente.

Todt, infatti, a dicembre vedrà scadere definitivamente il suo lungo mandato al comando della FIA – di cui è presidente dall’ottobre del 2009 – e insieme a John Elkann ha iniziato a tessere una tela che potrebbe appunto riportarlo in Ferrari nella prossima stagione.

Mattia Binotto, intervistato in merito a questa possibilità, ha risposto così ai microfoni di Sky Sport Germany: “Per ora si tratta di semplici speculazioni, ma sarebbe un onore per me lavorare di nuovo con Jean Todt perché penso che da una figura come lui io possa avere ancora tanto da imparare”. Non è arrivata dunque una smentita da parte del team principal della Ferrari circa il ritorno di Todt in rosso, per il quale potrebbe appunto prefigurarsi un ruolo ‘alla Niki Lauda’ ricalcando il binomio al comando della Mercedes con il tre volte iridato ‘di spalla’ a Toto Wolff.

