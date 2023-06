Ferrari, Clear è convinto: "La SF-23 sta migliorando"

L'ingegnere della Rossa di Maranello ha parlato del pacchetto di aggiornamenti montato nell'ultima gara di Barcellona.

11-06-2023 16:48

È la giornata del grande ritorno della Ferrari sul gradino più alto della 24 Ore di Le Mans, mentre in Formula 1 la Rossa di Maranello sta faticando tanto in questo 2023 con un solo podio ottenuto nelle prime sette gare e un distacco diventato sempre più grande dalla Red Bull e da Max Verstappen in campionato. Però secondo Jock Clear qualche passo in avanti sta arrivando.

L’ingegnere britannico, in un’intervista a motorsport.com, ha infatti parlato del pacchetto di aggiornamenti portato nell’ultima gara disputata a Barcellona: “Non ha fatto una differenza di mezzo secondo o di sette decimi. Si tratta di due o tre decimi al massimo”. Aspetti positivi per Clear comunque ce ne sono, quindi per Charles Leclerc e Carlos Sainz la situazione potrebbe cambiare presto.

Così le parole dell’ingegnere della Ferrari: “La cosa positiva è che si tratta di due decimi a Barcellona e quello catalano è un circuito che mette davvero a nudo le debolezze di una vettura. Non si può venire in Spagna e nascondersi. Questo è il vero aspetto positivo, siamo venuti e abbiamo fatto funzionare l’aggiornamento in uno dei circuiti forse più impegnativi di tutti”.

Sui possibili aggiornamenti per il futuro, Clear ha aggiunto: “Dove si andrà a finire non lo sappiamo. Possiamo vedere le prossime due curve, ma non possiamo vedere molto più in là, non abbiamo davanti tutto il percorso. Ma di certo contiamo sul fatto che il processo fondamentale di sviluppo aerodinamico deve essere coerente”.

In conclusione, Clear ha precisato: “I tecnici dell’aerodinamica sono soddisfatti di questo modo coerente di procedere, che porterà da qualche parte e che dovremo esplorare ancora di più. Ma lo vedremo più avanti nel corso dell’anno”.