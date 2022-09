Ferrari: ecco cosa si aspetta da Monza Carlos Sainz

07-09-2022 14:02

Il calendario di F1 questo weekend, mette in agenda il Gp di Monza, uno dei circuiti storici ed iconici del circus.

Sulla carta, il tracciato brianzolo potrebbe sembrare favorevole più alle Red Bull che alle Rosse, ma nonostante questo, lo spagnolo della Rossa non si tira indietro, consapevole di cosa rappresenti Monza per la Ferrari e per i tifosi.

Da sempre, il Gran Premio d’Italia è una gara speciale per la Ferrari, una di quelle che fa battere il cuore dei tifosi del Cavallino già parecchi giorni prima di vedere le Rosse sfrecciare sull’asfalto. Lo sanno bene i due alfieri della Ferrari: davanti ai propri tifosi, Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno una spinta in più per affrontare il sedicesimo appuntamento della Formula 1. Oltre all’entusiasmo e alla passione tangibile, c’è tuttavia, anche molta pressione.

“Fortunatamente seguo la Formula 1 da 15 anni e so come funziona, quindi direi che sono preparato. Ed è per questo che forse sono così rilassato per una gara molto importante, perché so che sta arrivando e sto cercando di mantenere bassa la pressione. Come ogni anno, Monza sarà un weekend incredibile, con le tribune gremite, noi a lottare con una Ferrari competitiva, Penso che per noi piloti, sia il miglior scenario possibile”. Queste le parole del pilota spagnolo.

Dopo il Gp disputato in Belgio sul tracciato di Spa, circuito simile per caratteristiche a quello di Monza, la Ferrari è chiamata, sulla carta, a una gara da sfavorita nei confronti della Red Bull.

“Non nascondo il mio nervosismo. Sappiamo tutti che la Red Bull a Monza sarà forte perché è un’altra pista che dovrebbe adattarsi meglio alle loro caratteristiche. Questo non significa che non possiamo reagire da Spa e almeno rendere loro la vita un po’ più difficile. Ci sono modi diversi per vincere. Potresti non essere il più veloce, ma potresti trovare un modo per farcela, quindi daremo il massimo.”