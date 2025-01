Ferrari, il bilancio di Vasseur del 2024: anno dolceamaro, ecco i miei rimpianti

Nel giudizio sul 2024 il team principal spiega che il doppio zero del Canada li ha condannati nella lotta con la McLaren per il Mondiale costruttori

Se Max Verstappen ha sconfitto i suoi avversari più qualificati e ha vinto il quarto titolo mondiale consecutivo, nel mondiale Costruttori non si è ripetuta la storia degli anni passati. La McLaren ha battuto di misura la Ferrari (14 punti), con un risultato ad Abu Dhabi degno di Alfred Hitchcock. Ma dove ha perso il titolo la Rossa? Lo sa bene Fred Vasseur che a Racer traccia un bilancio del 2024 che si è chiuso.

Vasseur e i rimpianti Ferrari

Il team principal della Rossa va a ritroso e ricorda: “In retrospettiva, il Canada è stato fondamentale. A Montreal abbiamo concesso un doppio zero a causa di un problema di affidabilità di Charles Leclerc e di un incidente di gara per Carlos Sainz. La McLaren ha avuto problemi con Piastri, ma alla fine ha portato a casa molti punti , e quando sei in questo tipo di lotta con quattro squadre, se firmi un doppio zero è abbastanza difficile compensare in seguito , il che significa che l’affidabilità è fondamentale e dobbiamo evitare incidenti in futuro, è stato un peccato”.

Poi Vasseur ha approfondito il periodo in cui sono stati meno competitivi e che gli è costato riconquistare un trono che non occupavano dal 2008. “In media durante la stagione, penso che la McLaren abbia aggiunto 26 o 27 punti a fine settimana (sono finite con 666), e ne abbiamo ottenuti di più nell’ultima gara dell’anno disputata ad Abu Dhabi (alla fine la Ferrari ne ha aggiunti 652), quindi non abbiamo perso il campionato a Yas Marina. Probabilmente è stato di più in Canada con il doppio zero, oppure in estate, quando abbiamo sofferto in Spagna, Austria, Inghilterra e un po’ meno in Ungheria . Abbiamo avuto problemi a Montreal e in queste quattro gare abbiamo perso qualcosa come 80 o 90 punti a favore della McLaren. Anche loro hanno avuto i loro insuccessi nel corso della stagione. Questo è quello che succede quando ci sono quattro squadre in lotta, ci sono sempre alti e bassi. Abbiamo provato frustrazione domenica sera ad Abu Dhabi quando abbiamo concluso a 14 punti dalla McLaren, ma non è stato lì che la corona ci è sfuggita”.

Più luci che ombre nel bilancio

Alla fine Vasseur ha sintetizzato il tutto in una serie di pensieri. ” Ci è rimasta una sensazione dolceamara perché penso che abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto al 2023, ma non siamo riusciti a essere campioni. Ma l’affidabilità era migliore, la strategia era buona, i pit stop erano buoni, la prestazione c’era. Abbiamo ottenuto il 60% di punti in più rispetto a un anno fa, abbiamo cinque vittorie rispetto all’unica ottenuta (da Sainz a Singapore) nel 2023″.