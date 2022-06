Ferrari, Leclerc: "Adesso è più difficile ma al titolo mondiale ci credo ancora"

30-06-2022 20:52

Ecco le parole del monegasco della Ferrari Charles Leclerc nella conferenza stampa di vigilia della tre giorni del Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone.

“Ovviamente non siamo stati nella situazione migliore nelle ultime gare. Stiamo sempre spingendo al limite, alla fine è quello che dobbiamo fare se vogliamo vincere questo campionato. Quindi, per questo, sono sicuro che la squadra spingerà al 100%, io spingerò al 100% e tutti siamo estremamente motivati ​​ad avere… gare più pulite per prendere il ritmo e recuperare i punti che abbiamo perso nelle ultime tre gare“.

“Nel complesso, è stato un periodo difficile per la squadra. Ma penso che il modo in cui abbiamo lavorato dall’inizio della stagione sia stato estremamente buono, quindi questo non lo dobbiamo cambiare. Ma poi, naturalmente, ci sono stati alcuni problemi di affidabilità che dobbiamo risolvere il più rapidamente possibile, quindi, ancora una volta, ho piena fiducia che il team si occuperà di queste cose il più rapidamente possibile“.

“Ci vorrà del tempo. Ma intanto, dobbiamo solo concentrarci sul lavoro che dobbiamo fare in pista e siamo molto fiduciosi che, se facciamo tutto alla perfezione in pista, abbiamo la macchina e abbiamo le persone all’interno del team per vincere le gare e vincere il campionato, perché alla fine questo è l’obiettivo. Nelle ultime quattro, cinque gare, è diventato molto più difficile. Ma questo non significa che sia impossibile. Ci credo ancora tanto quanto ci credevo cinque gare fa. Sarà più difficile, ma tutto è possibile”.

“Penso che le prossime quattro gare appena prima della pausa estiva saranno molto importanti; andare in vacanza con quattro belle gare sarebbe fantastico. Ora dobbiamo concentrarci su noi stessi. Penso che la prestazione ci sia, e se avremo weekend puliti, sono sicuro che i risultati arriveranno. Ma ancora una volta, dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e poi verrà il resto”.