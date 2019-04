Ferrari, Leclerc ancora polemico

Charles Leclerc ancora polemico per quanto riguarda la strategia dopo il Gran Premio d'Azerbaigian. Il monegasco ha ritardato il ritorno ai box per ordine del muretto: "Fermarmi prima ai box? Non lo so, ho perso tanto tempo facendomi superare da Hamilton, Bottas e Vettel. Sicuramente ci sarà una ragione e devo capire il perché".

Leclerc ha chiuso in quinta posizione dopo il grave errore nelle qualifiche del sabato che l'hanno costretto a partire dall'ottavo posto: "La cosa positiva di quest'oggi è il passo gara. Ieri a parte il mio errore in qualifica il passo era molto buono, avevamo la pole tra le mani. Non dobbiamo dimenticare questo anche se la Mercedes è andata molto forte in gara. Dobbiamo lavorare ma non è di certo una catastrofe".

Infine in merito alla gestione della seconda parte di gara: "Nel secondo stint ho chiesto se ci fosse la possibilità di tornare ai box, mi è stato detto di no dunque ho cercato di salvare le gomme. Nella seconda parte volevo fare solamente il giro veloce perché ormai non c'era possibilità di recuperare sui piloti davanti" ha concluso Leclerc.

SPORTAL.IT | 28-04-2019 16:35