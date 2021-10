Ferrari, Leclerc: "Ci abbiamo provato fino alla fine"

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Turchia sul circuito di Istanbul, dove ha anche cullato il sogno della vittoria ma alla fine non è andato oltre il quarto posto anche a causa di una fermata ai box ritardata per cambiare le gomme e a un secondo stint non all’altezza di quello nei primi 47 giri della gara.

“Ci abbiamo provato fino alla fine – dice il monegasco della Ferrari -. Questa intermedia era molto strana: quando gli altri hanno montato le nuove noi andavamo più veloci, ma poi dopo sei-sette giri è cambiato tutto. Ci siamo fermati perché perdevamo troppo ma ormai era troppo tardi e alla fine ho faticato perché ero nella zona in cui c’era tanto graining. Quando sono uscito ho sentito che il grip dietro era poco, poi quando ho avuto graining anche davanti la macchina si è equilibrata, ma ero già a cinque secondi da Perez. Sicuramente è stata una bella Ferrari, soprattutto sul primo stint, mentre il secondo è ancora difficile da valutare. Weekend positivo in generale, ovviamente sono un po’ deluso dal finale“.

OMNISPORT | 10-10-2021 16:47