Ferrari: Leclerc esulta, Sainz deluso nonostante il 3° tempo

19-03-2022 18:39

Un fantastico Charles Leclerc ottiene la pole in Bahrain davanti a Verstappen e al compagno Ferrari Sainz. Solo quinto Hamilton dietro a Perez. Al termine delle qualifiche, il monegasco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue dichiarazioni: “Bellissima sensazione. Gli ultimi due anni per il team sono stati difficili. Avevamo delle speranze per questa nuova opportunità, perché era l’opportunità per tornare davanti per noi. Abbiamo lavorato bene come team per ritrovarci di nuovo nella posizione per lottare per il vertice. Sono contento per oggi. La sessione è stata complicata, non ero totalmente contento della mia guida. Però sono riuscito a fare il giro giusto nel Q3. Si parte dalla pole, quindi sono molto contento”.

Ma Leclerc non si accontenta: “C’è margine di miglioramento, anche la guida è diversa dall’anno scorso. I test sono stati molto utili, abbiamo provato stili di guida diversi. Dobbiamo trovare quello perfetto, c’è tanto margine di crescita per noi. Eravamo sicuri che la Red Bull sarebbe stata più veloce anche in qualifica. Ma è una sorpresa positiva, non è andata così. Ora dobbiamo concludere il weekend con un acuto. Domani con le gomme non sarà facile, per via del caldo e dell’aumento di peso delle macchine. Bisogna mantenere la cautela. Il passo c’è ma la gara è lunga, tutto può accadere”.

Nonostante il terzo posto nelle qualifiche invece, Carlos Sainz non è contentissimo: “Questo weekend ho dovuto lottare con un ritardo importante. Leclerc ha fatto meglio ma devo accettare il risultato e pensare alla gara di domani”.

Sainz ha quindi aggiunto: “Charles ha fatto qualcosa di più e ha estratto il potenziale al massimo. Abbiamo sofferto a capire come guidare questa macchina, quindi essere in lotta per la pole è stata una bella notizia per me. Non sono riuscito a tirare giù quel decimo in più ma il team ha fatto un grande lavoro”.

