Ferrari, Leclerc: "Gli aggiornamenti ci spingeranno ma non so se basteranno"

Il pilota monegasco: "Baku iniezione di fiducia? È stato bello dopo tre gare negative".

04-05-2023 22:24

Charles Leclerc vuole riconfermare quanto di buono visto nell’ultimo weekend di F1 a Baku, in Azerbaigian. Il pilota della Ferrari, dopo il terzo posto di qualche giorno fa, adesso vuole dare nuovamente fastidio alle Red Bull di Verstappen e Perez a Miami. Il monegasco, insieme ad altri piloti, è intervenuto nella conferenza stampa in vista del prossimo impegno stagionale.

Leclerc si è dimostrato anche bravo al pianoforte ed è stato perciò stuzzicato con una simpatica domanda: “La nuova melodia? Se vi piace la musica deprimente, sono l’artista giusto. La mia musica non è così bella, sono un pilota. L’ho fatto per divertimento, una prima di Baku e una prima di Miami. 2 milioni di ascolti per la mia musica? Anche Nyck De Vries suona il piano, abbiamo lo stesso insegnante. Il piano è troppo grosso per essere portato in viaggio”.

Tornando a parlare della pista, Leclerc ha ammesso: “Baku iniezione di fiducia? È stato bello dopo tre gare negative, in Azerbaijan abbiamo fatto la prima pole e dimostra quanto la nostra macchina sia forte in qualifica. Dobbiamo lavorare sul passo gara, perché la Red Bull è ancora troppo forte”.

Leclerc ha concluso parlando degli aggiornamenti: “Dovrebbero spingerci nella direzione giusta, ma non so se basteranno a lottare con loro”.