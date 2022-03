Ferrari, Leclerc: "I tempi sul giro non sono rappresentativi"

10-03-2022 20:59

Questi che si stanno svolgendo in Bahrain sono gli ultimi test che la F1 avrà prima dell’inizio del Mondiale 2022 la prossima settimana. Sulla pista di Sakhir la Ferrari ha fin qui dimostrato ottime prestazioni, anche se è ancora presto per capire se la monoposto di Maranello potrà davvero lottare di nuovo almeno costantemente per il podio o qualcosa di più.

Quello che è importante sottolineare, al termine del Day-1, è che l’affidabilità della Rossa sembra molto buona (più di 100 giri completati tra Leclerc e Sainz) ma servirà ancora tempo per conoscere a fondo sia queste nuove monoposto a effetto suolo, sia i nuovi tipi di gomme a disposizione delle scuderie.

Il monegasco Charles Leclerc, in particolare, è stato il più veloce di tutti in mattinata, mostrando ottime sensazioni in vista dell’inizio del campionato. Dal sito ufficiale della Ferrari, riprese da AO Sport, ecco le parole del Predestinato Leclerc:

“La prima giornata di test in Bahrain è stata completata. Abbiamo trovato condizioni molto diverse da quelle di Barcellona, specialmente dal punto di vista delle temperature. Questa mattina tutto è andato secondo programma: siamo riusciti a portare a casa i giri che avevamo previsto completando le prove pianificate e quindi posso dirmi soddisfatto. Ancora una volta, ci siamo concentrati solo su noi stessi e i tempi sul giro non sono rappresentativi. Non ci resta che continuare a lavorare sodo e continuare a spingere anche in questi ultimi due giorni di prove”.

Domani e il 12 marzo gli altri due giorn idi test in Bahrain.

