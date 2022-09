Ferrari, Leclerc: "Monza non è adatta a noi, ma non si sa mai"

08-09-2022 16:31

La Ferrari arriva nella gara di casa forse nel peggior momento della stagione, data la poca competitività nelle ultime tre gare e il divario sempre più ampio in campionato dalla Red Bull e da Max Verstappen. Ma è sempre Monza, è sempre il Gran Premio d’Italia. E Charles Leclerc non vede l’ora di scendere in pista.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Per una volta non sono in rosso, ma in giallo per celebrare i 75 anni della Ferrari – così Leclerc nelle interviste del giovedì -. La settimana di Monza è sempre impegnativa, è folle. Siamo stati a Milano per un vero bagno di folla e ci hanno fatto sentire a casa”.

Il ferrarista sa che a livello tecnico quella di Monza non è la pista migliore per la F1-75: “Non è una pista che si addice del tutto a noi, ma abbiamo visto sia sorprese positive che negative finora. Quindi vedremo“.

Leclerc ha poi aggiunto: “Correre qui per la Ferrari è puro piacere. Quello che succede la settimana prima di Monza non è pressione, ma un qualcosa di davvero piacevole. I tanti tifosi che fanno sentire il loro affetto“.