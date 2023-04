Ferrari: Leclerc deluso, Sainz sfiduciato. Verstappen insulta Russell

Leclerc non ha nascosto un po' di amarezza per il secondo posto nella sprint race, chiaro messaggio invece di Sainz alla Ferrari. Verstappen furioso con Russell.

29-04-2023 17:50

La sprint race di Baku è di Sergio Perez. Il pilota della Red Bull ha preceduto il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il compagno della Red Bull Max Verstappen. Quarto Russell, quinto Sainz davanti ad Alonso e Hamilton. C’è un po’ di rammarico e delusione per i due piloti del Cavallino, il campione del mondo in carica è invece furioso.

Ferrari, Leclerc amareggiato

In vista della gara di domani, Leclerc ammette: “Non possiamo cambiare la macchina più di tanto, ma c’è una conferma di quello che pensavamo: la Red Bull sul passo gara va più veloce. Domani partirò nuovamente dalla pole-position, ma se non dovesse essere possibile vincere, allora prenderemo più punti che possiamo. Del resto, non dobbiamo dimenticare quale fosse il ritardo negli altri weekend. Oggi non ho lottato troppo con Perez, cercando di gestire al meglio le gomme, ma alla fine il degrado è arrivato comunque. Vediamo domani come andrà”.

Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc si è anche lasciato andare a una dichiarazione curiosa: “Quando è entrata in pista la Safety Car, c’era un gatto in pista e l’ho segnalato. Nessun problema tecnico per noi, fortunatamente”.

Ferrari, Sainz sfiduciato

Molto insoddisfatto invece Sainz: “Una Sprint Race che conferma la difficoltà di feeling. L’importante in questo momento è limitare i danni, è un weekend difficile dal punto di vista mentale. Guidare una vettura che non mi dà buoni feedback su questo tipo di pista rende ogni giro particolarmente duro. Sto facendo dei piccoli cambiamenti sul mio stile di guida per cercare di avvicinarmi a Charles, ma non posso cambiare il set-up della macchina, non posso migliorare la macchina, sono un po’ bloccato in questa condizione”.

Sulla questione del degrado gomme, Sainz ha concluso: “In qualifica sta pagando il cambiamento del set-up, Charles ha dimostrato che la macchina è veloce. In gara non ho visto grandi progressi dal punto di vista della gestione delle gomme, le Mercedes hanno avuto poco degrado, nel finale Russell è andato via. C’è ancora del lavoro da fare in gara”.

Che confronto tra Verstappen e Russell

Duro confronto tra Verstappen e Russell al termine della sprint race. Le telecamere hanno ripreso il pilota Red Bull mentre si avvicinava al collega per parlare del contatto. Il britannico ha spiegato all’avversario: “Mi dispiace, ma non avevo grip”. Verstappen però ha ribattuto: “Amico, nessuno aveva aderenza, ma tutti dobbiamo lasciare spazio”. Il pilota Mercedes ha preferito andarsene e il campione del mondo in carica lo ha punzecchiato: “La prossima volta aspettati lo stesso“. Con tanto di parolaccia offensiva finale.

Queste le parole di Verstappen a caldo sul duello con Russell: “Non capisco davvero perché prendersi tutti questi rischi nel primo giro, è arrivato in sottosterzo nella mia fiancata, c’è un buco. Troppo semplice fare un bloccaggio con le gomme fredde. Ma va bene così. Mi è proprio venuto addosso! È andata come andata, adesso ci concentriamo su domani”. Questa la replica del britannico: “Non so di cosa si lamenta: è arrivato terzo. Penso che ogni pilota sia consapevole dei pericoli. Io gareggio per lottare, per vincere. Non mi tiro indietro solo perché Max è in testa al Mondiale“.