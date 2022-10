Ferrari, Mekies ha in mente la strategia

23-10-2022 15:42

Il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies si è complimentato con la squadra per le qualifiche e ha parlato della gara in programma in serata ad Austin: “La squadra ha fatto un ottimo lavoro, non era facile con una sessione di libere in meno a disposizione per via del test con le gomme 202”.

Sulla strategia di gara: “Alle insidie naturali della pista si aggiungerà il degrado delle gomme, quasi sicuramente sarà una gara a due soste, sappiamo che i distacchi con i nostri competitor sono ridotti. Per questo è verosimile aspettarsi una sfida a sei. Carlos Sainz dovrà avere una buona partenza e curare nel modo migliore la gestione delle gomme, Charles sarà chiamato a rimontare da centro gruppo”.